Бывший топ-менеджер «Яндекса» стал финдиректором кластера Kion
Новым финансовым директором кластера Kion медийного холдинга МТС – «МТС медиа» стал Рубен Деев, сообщается в пресс-релизе «МТС медиа», поступившем в редакцию «Ведомостей». Кластер Kion объединяет одноименный онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг «МТС музыка» и книжный сервис «Строки». Ранее Деев возглавлял стратегические и аналитические направления в различных подразделениях «Яндекса» – поисковом сервисе, такси и «Яндекс.Лавке», а также руководил стратегическими проектами в онлайн-кинотеатре «Иви».
На новой должности Деев сосредоточится на стратегических вопросах развития бизнеса кластера Kion, отмечается в релизе: «Его основная цель – увеличение эффективности медиасервисов, поиск новых источников роста и формирование устойчивой экономики цифрового контента».
Выручка «МТС медиа» в январе – сентябре увеличилась на 17% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 20,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы МТС по МСФО за девять месяцев 2025 г. Помимо уже перечисленных активов, в медиахолдинг МТС входят продакшн Kionfilm, «МТС лейбл» и компания в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live». До конца текущего года в структуру медиахолдинга также планируется включить кинопроизводственный комплекс «Кинополис».