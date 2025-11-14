Бывший топ-менеджер «Яндекса» стал финдиректором кластера Kion

Выручка «МТС медиа» в январе – сентябре увеличилась на 17% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 20,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы МТС по МСФО за девять месяцев 2025 г. Помимо уже перечисленных активов, в медиахолдинг МТС входят продакшн Kionfilm, «МТС лейбл» и компания в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live». До конца текущего года в структуру медиахолдинга также планируется включить кинопроизводственный комплекс «Кинополис».