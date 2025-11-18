ВЦИОМ: Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года

Лучшим фильмом в 2025 г. стал «Август» – художественный фильм по мотивам романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого». Его выбрали 20% россиян. На втором месте «Чебурашка» и «Чебурашка 2» – 6%. Третье место делят «Алиса в стране чудес» и «Кракен» с 4%. Лучшим сериалом большинство опрошенных россиян (8%) назвали «След».