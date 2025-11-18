ВЦИОМ: Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года

ВЦИОМ: Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 годаЛучшим фильмом россияне назвали «Август»
Лучшими российскими актерами в 2025 г. признаны Сергей Безруков и Сергей Бурунов, следует из исследования аналитического центра ВЦИОМ. Лучшими актрисами, по версии россиян, стали Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова.
Безрукова выбрали 15% опрошенных, Бурунова – 14%. Пересильд, Аронову и Ходченкову назвали 7% россиян.
Лучшим фильмом в 2025 г. стал «Август» – художественный фильм по мотивам романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого». Его выбрали 20% россиян. На втором месте «Чебурашка» и «Чебурашка 2» – 6%. Третье место делят «Алиса в стране чудес» и «Кракен» с 4%. Лучшим сериалом большинство опрошенных россиян (8%) назвали «След».
Третье и четвертое места в рейтинге лучших актеров заняли Юрий Борисов и Александр Петров с 10%. Затем идут Никита Михалков (8%), Константин Хабенский (7%) и Владимир Машков (7%). В рейтинге лучших актрис по версии аналитического центра ВЦИОМ также указана Елизавета Боярская (5%). По 4% у Екатерины Климовой, Екатерины Гусевой, Марины Александровой, Настасьи Самбурской, Анны Ковальчук.
Опрос аналитического центра ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.