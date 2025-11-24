Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Скончался снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир

Ведомости

Немецкий актер Удо Кир, известный по фильмам «Мой личный штат Айдахо» и «Тело для Франкенштейна», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил Variety.

Кир родился 14 октября 1944 г. в Кельне во время бомбежки. Начал актерскую карьеру в 18 лет после встречи с режиссером Райнером Вернером Фассбиндером.

Кир сыграл более чем в 200 фильмах, сотрудничая с Энди Уорхолом, Ларсом фон Триером и Мадонной. Наибольшую известность ему принесли культовые роли в картинах «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы», которые стали провокационной интерпретацией классических голливудских монстров.

Актер также работал с режиссером Гасом Ван Сентом, который представил его американской аудитории в фильме «Мой личный штат Айдахо». Карьера Кира включала роли в голливудских блокбастерах «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд», а также участие в музыкальных видео Мадонны.

В последние годы актер продолжал активно сниматься, в том числе в картине «Секретный агент», получившей признание на Каннском кинофестивале 2025 г.

ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте