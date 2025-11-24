Скончался снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир
Немецкий актер Удо Кир, известный по фильмам «Мой личный штат Айдахо» и «Тело для Франкенштейна», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил Variety.
Кир родился 14 октября 1944 г. в Кельне во время бомбежки. Начал актерскую карьеру в 18 лет после встречи с режиссером Райнером Вернером Фассбиндером.
Кир сыграл более чем в 200 фильмах, сотрудничая с Энди Уорхолом, Ларсом фон Триером и Мадонной. Наибольшую известность ему принесли культовые роли в картинах «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы», которые стали провокационной интерпретацией классических голливудских монстров.
Актер также работал с режиссером Гасом Ван Сентом, который представил его американской аудитории в фильме «Мой личный штат Айдахо». Карьера Кира включала роли в голливудских блокбастерах «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд», а также участие в музыкальных видео Мадонны.
В последние годы актер продолжал активно сниматься, в том числе в картине «Секретный агент», получившей признание на Каннском кинофестивале 2025 г.