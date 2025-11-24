Скончался снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир

Кир сыграл более чем в 200 фильмах, сотрудничая с Энди Уорхолом, Ларсом фон Триером и Мадонной. Наибольшую известность ему принесли культовые роли в картинах «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы», которые стали провокационной интерпретацией классических голливудских монстров.