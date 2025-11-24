Бывший генпродюсер Russian Film Festival стал директором по развитию Kionfilm
Директором по развитию продакшна Kionfilm назначен Игорь Хомский, сообщается в пресс-релизе «МТС медиа», поступившем в редакцию «Ведомостей». Это новая должность в структуре киностудии: ее создание «нацелено на масштабирование экосистемы студии и расширение проектов формата 360, которые соединяют кино, медиасервисы и офлайн-среду», отмечается там же.
Хомский в разные годы работал программным директором проекта «Сноб», руководил развитием швейцарского скульптурного парка La'collection Air, а также в качестве генпродюсера Russian Film Festival (организатор – «Роскино») занимался продвижением отечественного контента на международных рынках и т. д. С апреля 2024 г. он занимал должность директора по взаимодействию с индустрией в «МТС медиа».
Одним из ключевых проектов Хомского на новой позиции станет фестиваль студенческих спектаклей от «МТС медиа» – «Первый план», который впервые прошел в марте этого года, также указано в пресс-релизе. Его проведение ориентировано на поиск новых лиц и помощь молодым артистам, режиссерам, продюсерам и художникам на старте карьеры. Кроме того, Хомский займется запуском и других продюсерских проектов, которые «связаны с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории».
Выручка «МТС медиа» в январе – сентябре увеличилась на 17% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 20,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы МТС по МСФО девять месяцев 2025 г. Помимо продакшна Kionfilm, в медиахолдинг МТС входят онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС музыка», книжный сервис «Строки», «МТС лейбл» и компания в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live». До конца текущего года в структуру медиахолдинга также планируется включить кинопроизводственный комплекс «Кинополис».