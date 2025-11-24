Бывший генпродюсер Russian Film Festival стал директором по развитию Kionfilm

Одним из ключевых проектов Хомского на новой позиции станет фестиваль студенческих спектаклей от «МТС медиа» – «Первый план», который впервые прошел в марте этого года, также указано в пресс-релизе. Его проведение ориентировано на поиск новых лиц и помощь молодым артистам, режиссерам, продюсерам и художникам на старте карьеры. Кроме того, Хомский займется запуском и других продюсерских проектов, которые «связаны с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории».