Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Бывший генпродюсер Russian Film Festival стал директором по развитию Kionfilm

Ведомости

Директором по развитию продакшна Kionfilm назначен Игорь Хомский, сообщается в пресс-релизе «МТС медиа», поступившем в редакцию «Ведомостей». Это новая должность в структуре киностудии: ее создание «нацелено на масштабирование экосистемы студии и расширение проектов формата 360, которые соединяют кино, медиасервисы и офлайн-среду», отмечается там же.

Хомский в разные годы работал программным директором проекта «Сноб», руководил развитием швейцарского скульптурного парка La'collection Air, а также в качестве генпродюсера Russian Film Festival (организатор – «Роскино») занимался продвижением отечественного контента на международных рынках и т. д. С апреля 2024 г. он занимал должность директора по взаимодействию с индустрией в «МТС медиа».

Одним из ключевых проектов Хомского на новой позиции станет фестиваль студенческих спектаклей от «МТС медиа» – «Первый план», который впервые прошел в марте этого года, также указано в пресс-релизе. Его проведение ориентировано на поиск новых лиц и помощь молодым артистам, режиссерам, продюсерам и художникам на старте карьеры. Кроме того, Хомский займется запуском и других продюсерских проектов, которые «связаны с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории».

Выручка «МТС медиа» в январе – сентябре увеличилась на 17% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 20,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы МТС по МСФО девять месяцев 2025 г. Помимо продакшна Kionfilm, в медиахолдинг МТС входят онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС музыка», книжный сервис «Строки», «МТС лейбл» и компания в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live». До конца текущего года в структуру медиахолдинга также планируется включить кинопроизводственный комплекс «Кинополис».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте