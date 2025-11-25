Газета
Медиа

Лукашенко освободил Ирину Акулович от должности гендиректора агентства «БелТА»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Ирину Акулович от должности генерального директора информационного агентства «БелТА». Об этом сообщили в представительстве главы республики.

Она освобождена от должности генедиректора в связи с переходом на другую работу. Акулович возглавляла информагентство с апреля 2018 г.

На какую работу переходит Акулович, неизвестно.

Акулович родилась 20 октября 1974 г. в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени Кулешова. До прихода в «БелТА» работала корреспондентом Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании республики в Минске, заведующей корреспондентским пунктом агентства в Могилеве, директором телерадиокомпании «Могилев».

