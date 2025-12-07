Умер режиссер фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» Криштофович

Криштофович – советский и украинский кинорежиссер и сценарист. Родился 26 октября 1947 г. в Киеве в семье актера Сигизмунда Криштофовича. В 1971 г. окончил режиссерский факультет, после чего с 1970 г. работал режиссером на киностудии имени Довженко, а с 1991 г. преподавал в КГИТИ.