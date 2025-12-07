Умер режиссер фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» Криштофович
Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плавхов в своем Telegram-канале.
Криштофович – советский и украинский кинорежиссер и сценарист. Родился 26 октября 1947 г. в Киеве в семье актера Сигизмунда Криштофовича. В 1971 г. окончил режиссерский факультет, после чего с 1970 г. работал режиссером на киностудии имени Довженко, а с 1991 г. преподавал в КГИТИ.
В 2000 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины. Наиболее известные его режиссерские работы – «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приятель покойника», «Перед экзаменом», «Ребро Адама» и «Предчувствие». Криштофович также был удостоен государственной премии Украины имени Александра Довженко в 2022 г.