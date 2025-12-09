Газета
Медиа

Rutube обогнал YouTube по показателю дневной аудитории

Ведомости

Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал американскую платформу YouTube по показателю дневной аудитории на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

На 6 декабря 2025 г. дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек. Аналогичный показатель YouTube составил 22,3 млн пользователей.

7 ноября генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал в интервью «Ведомостям», что сервис вертикальных видео Rutube Shorts посещают около 500 000 пользователей в сутки. К декабрю 2026 г. планируется увеличить число пользователей до 1,2 млн в сутки, к декабрю 2027 г. – до 2,6 млн.

Жаров отметил, что Rutube в любом случае сравнивает себя с YouTube и намерен достичь показателей в более 27 млн пользователей в сутки. По его словам, после этого начнется «активная борьба» за время, которое пользователь тратит на потребление контента.

