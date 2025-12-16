Газета
Главная / Медиа /

Forbes назвал Кэмерона долларовым миллиардером

Ведомости

Состояние режиссера Джеймса Кэмерона составляет $1,1 млрд, пишет Forbes.

По данным издания, фильмы Кэмерона в совокупности собрали в мировом прокате почти $9 млрд и его доля в этих доходах составляет основную часть личного состояния.

Forbes обращает внимание, что Кэмерон входит в «крайне узкий список режиссеров-миллиардеров» – наряду с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри. Подчеркивается также, что в отличие от других, у кого были крупные сделки или источники дохода за пределами Голливуда, Кэмерон достиг этого статуса почти исключительно благодаря успеху своих фильмов.

По оценкам Forbes, Кэмерон заработает не менее $200 млн (до вычета налогов и сборов) на «Аватаре: Огонь и пепел», «если фильм оправдает высокие кассовые ожидания».

