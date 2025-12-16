Forbes назвал Кэмерона долларовым миллиардером

Forbes обращает внимание, что Кэмерон входит в «крайне узкий список режиссеров-миллиардеров» – наряду с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри. Подчеркивается также, что в отличие от других, у кого были крупные сделки или источники дохода за пределами Голливуда, Кэмерон достиг этого статуса почти исключительно благодаря успеху своих фильмов.