В книжных магазинах прошла проверка «Левой руки тьмы» Урсулы Ле Гуин

В книжных магазинах прошла проверка «Левой руки тьмы» Урсулы Ле ГуинОснованием стали материалы ФСБ
Издательство «Азбука» подтвердило «Ведомостям» информацию об обращениях правоохранительных органов в книжные магазины «Читай-город» в Нальчике, Ульяновске и Чите в связи с романом Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». По данным издательства, основанием для проверок стали материалы ФСБ России, включая экспертные заключения, которые не были предоставлены представителям сети.
18 декабря Telergram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в ряде городов России полиция потребовала изъять из продажи научно-фантастический роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». Основанием для изъятия, по данным канала, стали материалы, предоставленные ФСБ, включая экспертные заключения о незаконности произведения.
В издательстве подчеркнули значительный вклад автора в жанр научной фантастики. Роман, впервые опубликованный в 1969 г. и отмеченный высшими наградами в области фантастики, на русском языке был издан в СССР в 1991 г. («Хайнский цикл», в который входит роман, публиковался с 1980 г.). Отдельно отмечается исторический контекст: в 1975 г. Урсула Ле Гуин отказалась от премии «Небьюла» в знак протеста против лишения Станислава Лема почетного членства в Ассоциации писателей-фантастов США. Роман относится к философской фантастике, исследующей вопросы развития общества в вымышленных условиях.
Представитель сети «Читай-город» подтвердил факт внеплановых проверок, в ходе которых проверяющие интересовались содержанием нескольких произведений. На данный момент компания не получала официальных уведомлений о претензиях или решениях надзорных органов по роману Ле Гуин. Вопрос находится на контроле юридического отдела.