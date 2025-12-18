В книжных магазинах прошла проверка «Левой руки тьмы» Урсулы Ле Гуин

В издательстве подчеркнули значительный вклад автора в жанр научной фантастики. Роман, впервые опубликованный в 1969 г. и отмеченный высшими наградами в области фантастики, на русском языке был издан в СССР в 1991 г. («Хайнский цикл», в который входит роман, публиковался с 1980 г.). Отдельно отмечается исторический контекст: в 1975 г. Урсула Ле Гуин отказалась от премии «Небьюла» в знак протеста против лишения Станислава Лема почетного членства в Ассоциации писателей-фантастов США. Роман относится к философской фантастике, исследующей вопросы развития общества в вымышленных условиях.