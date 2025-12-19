Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 году достигнет 46 млрд рублей
Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 г. увеличится на 23% в сравнении с прошлым годом до 46 млрд руб., следует из оценки «Яндекс музыки». Согласно данным аналитической компании J’son & Partners Consulting, этот сервис является лидером по доходам среди музыкальных стримингов в нашей стране: в 2024 г. он занял 50,9% рынка, который составил 38 млрд руб.
В числе ключевых драйверов рынка руководитель «Яндекс музыки» Александра Сагалович выделила дальнейшее проникновение экосистемных подписок, интеграция ИИ-технологий в рекомендательные системы стриминговых сервисов, а также расширение предложения локального контента.
Темпы роста рынка музыкального стриминга при этом замедляются: в 2024 г., по оценке J’son & Partners Consulting, он увеличился в сравнении с 2023 г. на 51%. Сагалович «небольшое замедление» объяснила «эффектом высокой базы», а также постепенным «насыщением аудитории». Согласно исследованию ICMR («ГфК-Русь») за III квартал 2025 г., каждый второй городской житель в России уже пользуется музыкальным стримингом, а более трети оплачивают подписку.
К барьерам, которые сдерживают рост рынка, Сагалович также отнесла «регуляторные риски», активность пиратских сервисов, а также недоступность для российских слушателей некоторых западных каталогов.