Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 году достигнет 46 млрд рублей

Ведомости

Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 г. увеличится на 23% в сравнении с прошлым годом до 46 млрд руб., следует из оценки «Яндекс музыки». Согласно данным аналитической компании J’son & Partners Consulting, этот сервис является лидером по доходам среди музыкальных стримингов в нашей стране: в 2024 г. он занял 50,9% рынка, который составил 38 млрд руб. 

В числе ключевых драйверов рынка руководитель «Яндекс музыки» Александра Сагалович выделила дальнейшее проникновение экосистемных подписок, интеграция ИИ-технологий в рекомендательные системы стриминговых сервисов, а также расширение предложения локального контента.

Темпы роста рынка музыкального стриминга при этом замедляются: в 2024 г., по оценке J’son & Partners Consulting, он увеличился в сравнении с 2023 г. на 51%. Сагалович «небольшое замедление» объяснила «эффектом высокой базы», а также постепенным «насыщением аудитории». Согласно исследованию ICMR («ГфК-Русь») за III квартал 2025 г., каждый второй городской житель в России уже пользуется музыкальным стримингом, а более трети оплачивают подписку.

К барьерам, которые сдерживают рост рынка, Сагалович также отнесла «регуляторные риски», активность пиратских сервисов, а также недоступность для российских слушателей некоторых западных каталогов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте