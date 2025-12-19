Рынок музыкальных стримингов в России в 2025 году достигнет 46 млрд рублей

Темпы роста рынка музыкального стриминга при этом замедляются: в 2024 г., по оценке J’son & Partners Consulting, он увеличился в сравнении с 2023 г. на 51%. Сагалович «небольшое замедление» объяснила «эффектом высокой базы», а также постепенным «насыщением аудитории». Согласно исследованию ICMR («ГфК-Русь») за III квартал 2025 г., каждый второй городской житель в России уже пользуется музыкальным стримингом, а более трети оплачивают подписку.