В Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram

С 1 сентября в России вступил в силу официальный запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране, в том числе и в Instagram. За несоблюдение этого запрета действуют штрафы, стандартные при нарушениях закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП): для граждан они составляют до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.