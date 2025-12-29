В Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram
Запрет рекламы в Telegram в России не обсуждается, а сама платформа сохраняет устойчивые позиции на рынке цифровой рекламы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, после законодательного запрета на использование Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) именно Telegram стал одной из ключевых альтернатив для рекламодателей наряду с VK и TikTok. При этом, отметил Горелкин, в отличие от ряда иностранных платформ, перспективы Telegram на российском рекламном рынке выглядят более определенными.
Он напомнил, что Telegram одним из первых поддержал требования закона о маркировке интернет-рекламы и сегодня предлагает широкий рекламный инструментарий – от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и сторонних приложениях.
«Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Государственной думе нет», – подчеркнул Горелкин.
С 1 сентября в России вступил в силу официальный запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране, в том числе и в Instagram. За несоблюдение этого запрета действуют штрафы, стандартные при нарушениях закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП): для граждан они составляют до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.