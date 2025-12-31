Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов The Guardian

Ведомости

Британское издание The Guardian включило советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в свой список лучших картин для просмотра в канун Нового года. Издание отмечает, что этот новогодний классик 1976 г. известен каждому россиянину.

The Guardian подчеркивает «плодотворную» праздничную концепцию фильма, которая, по мнению авторов, работает еще эффективнее в строгом советском контексте. Журналисты описывают сюжет о московском враче Жене, который по ошибке оказывается в Ленинграде, и называют развитие истории «винтажным» и «меланхоличным».

Особо отмечены песни Микаэла Таривердиева, а сама картина охарактеризована как эпичная, но в то же время камерная. The Guardian также обращает внимание на философский подтекст фильма, задаваясь вопросом, не упустили ли его герои свой шанс в жизни.

Помимо советской картины, в список также попали голливудские классики: «Квартира» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов», «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Властелин колец», «Бульвар Сансет», «Сияние», «Приключение "Посейдона"», «Эпоха радио» Вуди Аллена, «Праздник», французская картина «С Новым годом» и «Призрачная нить». Завершает подборку романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте