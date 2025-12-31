«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов The Guardian
Британское издание The Guardian включило советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в свой список лучших картин для просмотра в канун Нового года. Издание отмечает, что этот новогодний классик 1976 г. известен каждому россиянину.
The Guardian подчеркивает «плодотворную» праздничную концепцию фильма, которая, по мнению авторов, работает еще эффективнее в строгом советском контексте. Журналисты описывают сюжет о московском враче Жене, который по ошибке оказывается в Ленинграде, и называют развитие истории «винтажным» и «меланхоличным».
Особо отмечены песни Микаэла Таривердиева, а сама картина охарактеризована как эпичная, но в то же время камерная. The Guardian также обращает внимание на философский подтекст фильма, задаваясь вопросом, не упустили ли его герои свой шанс в жизни.
Помимо советской картины, в список также попали голливудские классики: «Квартира» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов», «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Властелин колец», «Бульвар Сансет», «Сияние», «Приключение "Посейдона"», «Эпоха радио» Вуди Аллена, «Праздник», французская картина «С Новым годом» и «Призрачная нить». Завершает подборку романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли».