«Битва за битвой» стала победителем Critics Choice Awards

Премия «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards) была основана в 1995 г. кинокритиками Джои Берлином и Родом Лури как альтернативная голливудская награда, призванная объединить журналистов телевидения и радио, которые активно освещают индустрию, но часто не входят в состав других авторитетных кинематографических ассоциаций. Первая церемония, организованная всего за три недели при поддержке 44 коллег-критиков и студий, прошла в январе 1996 г. в отеле Sofitel. С тех пор премия, вручаемая в январе, стала одной из самых престижных в США и рассматривается как важный прогностический ориентир перед церемонией «Оскар».