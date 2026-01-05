«Битва за битвой» стала победителем Critics Choice Awards
Комедия Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» была признана лучшим фильмом на 31-й ежегодной церемонии Critics Choice Awards. Об этом сообщает Variety.
Фильм также удостоился двух высших наград: за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий Андерсона.
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо получил призы за лучшую мужскую роль второго плана (роль Джейкоби Элорди в роли Существа), а также за дизайн постановки, прическу, грим и костюмы. Фильм «Грешники» Райана Куглера был признан лучшим за оригинальный сценарий, актерский состав и партитуру, а исполнителя главной роли Майлза Кейтона назвали лучшим молодым актером.
Лучшим мини-сериалом стал «Переходный возраст» Фила Барантини, а лучшим драматическим сериалом – «Питт».
Премия «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards) была основана в 1995 г. кинокритиками Джои Берлином и Родом Лури как альтернативная голливудская награда, призванная объединить журналистов телевидения и радио, которые активно освещают индустрию, но часто не входят в состав других авторитетных кинематографических ассоциаций. Первая церемония, организованная всего за три недели при поддержке 44 коллег-критиков и студий, прошла в январе 1996 г. в отеле Sofitel. С тех пор премия, вручаемая в январе, стала одной из самых престижных в США и рассматривается как важный прогностический ориентир перед церемонией «Оскар».