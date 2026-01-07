Новый «Буратино» с начала проката собрал более 1,5 млрд рублей

В основе сценария – классическая сказка «Золотой ключик» Алексея Толстого и музыкальный сериал 1975 г. «Приключения Буратино». По сюжету, одинокий мастер делает из полена куклу, которая оживает и превращается в мальчика. Несмотря на любовь папы, Буратино чувствует себя непохожим на остальных и отправляется в путешествие, чтобы доказать, что является хорошим сыном.