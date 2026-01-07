Новый «Буратино» с начала проката собрал более 1,5 млрд рублей
Музыкальный приключенческий фильм «Буратино» с начала проката 1 января 2026 г. собрал более 1,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.
В основе сценария – классическая сказка «Золотой ключик» Алексея Толстого и музыкальный сериал 1975 г. «Приключения Буратино». По сюжету, одинокий мастер делает из полена куклу, которая оживает и превращается в мальчика. Несмотря на любовь папы, Буратино чувствует себя непохожим на остальных и отправляется в путешествие, чтобы доказать, что является хорошим сыном.
Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и др. Режиссером фильма стал Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города»). Композитором советского хита выступил Алексей Рыбников.
«Буратино» – проект компаний Art Pictires и «Водород», которые известны по фантастическим блокбастерам «Притяжение», «Вторжение» и «Сто лет тому вперед». Релиз стал третьим «миллиардером» российского бокс-офиса в 2026 г. и 42-м за постсоветскую историю.