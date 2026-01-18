Режиссер фильмов «Лепрекон» и «Румпельштильцхен» скончался в возрасте 72 лет

Джонс начинал карьеру с работы над субботними утренними мультсериалами, продав свой первый сценарий студии Filmation. Позже он писал для «Мистера Магу» и «Розовой пантеры» в DePatie Freleng, а затем работал в студии Hanna-Barbera над такими проектами, как «Супердрузья» и «Скуби-Ду». В числе других его заметных работ в анимации — «Фангфейс», «Космическая гонка Йоги», «Пластикмен», «Хитклифф» и «Мистер Ти». Джонс также участвовал в создании нескольких живых сериалов в 1980-х и начале 1990-х, включая «Команда А» и «Супербой». Его последние режиссерские работы в полном метре датируются 2004-2013 гг.