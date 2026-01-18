Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Режиссер фильмов «Лепрекон» и «Румпельштильцхен» скончался в возрасте 72 лет

Ведомости

Ветеран анимации и режиссер культовых фильмов ужасов Марк Джонс скончался 16 января в Лос-Анджелесе после краткого пребывания в больнице. Ему было 72 года. Его друг и коллега Джордж Саади подтвердил эту информацию изданию Variety. 17 января Джонсу должно было исполниться 73 года, до этой даты он не дожил всего несколько часов.

Джонс наиболее известен как сценарист и режиссер хоррора 1992 г. «Лепрекон» с Дженнифер Энистон и Уориком Дэвисом в главных ролях. Фильм породил семь сиквелов, последний из которых вышел в 2018 г. Среди других его известных работ – картина 1995 г. «Румпельштильцхен» и телефильм 1997 г. «Ночной человек».

Джонс начинал карьеру с работы над субботними утренними мультсериалами, продав свой первый сценарий студии Filmation. Позже он писал для «Мистера Магу» и «Розовой пантеры» в DePatie Freleng, а затем работал в студии Hanna-Barbera над такими проектами, как «Супердрузья» и «Скуби-Ду». В числе других его заметных работ в анимации — «Фангфейс», «Космическая гонка Йоги», «Пластикмен», «Хитклифф» и «Мистер Ти». Джонс также участвовал в создании нескольких живых сериалов в 1980-х и начале 1990-х, включая «Команда А» и «Супербой». Его последние режиссерские работы в полном метре датируются 2004-2013 гг.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте