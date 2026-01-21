Okko покажет в России Зимние Олимпийские игры – 2026
Стриминговый сервис Okko получил эксклюзивные права на трансляцию в России Зимних Олимпийских игр. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба сервиса. Игры в Милане и Кортине пройдут с 6 по 22 февраля.
Все соревнования, церемонии и дополнительный контент будут доступны на одной платформе. Новые пользователи смогут смотреть трансляции бесплатно.
Зрителям будет доступен каждый старт и финал, с комментариями и на любом устройстве. В сервисе также появятся хайлайты, аналитика, эксклюзивные программы и интервью.
Это первый случай, когда Олимпиада в России будет показана полностью и эксклюзивно на стриминговой платформе. Ранее трансляцию вели федеральные телеканалы. Обычно право на показ делили три телеканала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». В последний раз официальная трансляция велась в 2022 г., во время Игр в Пекине.
В программе Олимпиады-2026 – 116 комплектов наград в 16 видах спорта. Под нейтральным флагом выступят российские атлеты, среди которых уже подтверждены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Ожидается, что всего на Олимпиаду поедут минимум 13 спортсменов из России.