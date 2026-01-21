Okko покажет в России Зимние Олимпийские игры – 2026

Это первый случай, когда Олимпиада в России будет показана полностью и эксклюзивно на стриминговой платформе. Ранее трансляцию вели федеральные телеканалы. Обычно право на показ делили три телеканала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». В последний раз официальная трансляция велась в 2022 г., во время Игр в Пекине.