В Rambler&Co сообщили о приостановке работы «Секрета фирмы»
Редакция журнала «Секрет фирмы», входящего в Rambler&Co, временно приостанавливает выпуск новых материалов, сообщил представитель компании.
Такое решение связано с диверсификацией ресурсов внутри медиахолдинга для укрепления ключевых направлений. В сообщении добавили, что коллектив проекта сохранит свои позиции в рамках холдинга.
Последний материал, опубликованный на сайте журнала, вышел 7 января.
«Секрет фирмы» – российский журнал о предпринимателях, компаниях, менеджменте и бизнесе. Он появился в 2001 г. как приложение к журналу «Деньги» издательского дома «Коммерсантъ». С декабря 2014 г. принадлежит Rambler&Co. Тогда же журнал перестал выпускать бумажную версию издания, оставшись только в интернет-пространстве.