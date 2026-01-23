В Rambler&Co сообщили о приостановке работы «Секрета фирмы»

«Секрет фирмы» – российский журнал о предпринимателях, компаниях, менеджменте и бизнесе. Он появился в 2001 г. как приложение к журналу «Деньги» издательского дома «Коммерсантъ». С декабря 2014 г. принадлежит Rambler&Co. Тогда же журнал перестал выпускать бумажную версию издания, оставшись только в интернет-пространстве.