Кендрик Ламар вошел в истории Grammy как самым титулованный рэпер
Рэпер Кендрик Ламар из группы Not Like Us стал самым титулованным хип-хоп-исполнителем в истории Grammy. Его общее количество наград составило 26, пишет Variety.
Ламар получил награды за лучший рэп-альбом GN, лучшую рэп-песню TV Off, лучшее мелодичное рэп-исполнение Luther и лучшее рэп-исполнение в песне Clipse Chains & Whips. Таким образом, он превзошел предыдущего рекордсмена Jay-Z с 25 премиями Grammy, а также Канье Уэста, занявшего второе место с 24 наградами.
В 2025 г. хит Ламара Not Like Us взял первое место во всех номинациях, получив пять премий Grammy. Ламар также трижды получал награду за лучший рэп-альбом: в 2016 г. – за To Pimp a Butterfly, в 2018 г. – за DAMN. и в 2023 г. – за Mr. Morale & the Big Steppers.