Кендрик Ламар вошел в истории Grammy как самым титулованный рэпер

В 2025 г. хит Ламара Not Like Us взял первое место во всех номинациях, получив пять премий Grammy. Ламар также трижды получал награду за лучший рэп-альбом: в 2016 г. – за To Pimp a Butterfly, в 2018 г. – за DAMN. и в 2023 г. – за Mr. Morale & the Big Steppers.