Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

The Guardian пишет, что артисты, Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк также продали свои каталоги. В 2021 г. Спрингстин продал свои песни компании Sony за $500 млн, а в 2024 г. эта компания приобрела каталог группы Queen более чем за $1 млрд.