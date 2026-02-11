Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
Певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог, включая хиты Toxic, Baby One More Time и Gimme More, Everytime. Об этом пишет TMZ.
Права на музыку Спирс купила компания Primary Wave 30 декабря. По данным источников, сделка стала «знаковой», сопоставимой по масштабу с контрактом на $200 млн, который заключил Джастин Бибер, продав свою музыку.
The Guardian пишет, что артисты, Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк также продали свои каталоги. В 2021 г. Спрингстин продал свои песни компании Sony за $500 млн, а в 2024 г. эта компания приобрела каталог группы Queen более чем за $1 млрд.