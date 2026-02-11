Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

Ведомости

Певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог, включая хиты Toxic, Baby One More Time и Gimme More, Everytime. Об этом пишет TMZ.

Права на музыку Спирс купила компания Primary Wave 30 декабря. По данным источников, сделка стала «знаковой», сопоставимой по масштабу с контрактом на $200 млн, который заключил Джастин Бибер, продав свою музыку.

The Guardian пишет, что артисты, Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк также продали свои каталоги. В 2021 г. Спрингстин продал свои песни компании Sony за $500 млн, а в 2024 г. эта компания приобрела каталог группы Queen более чем за $1 млрд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её