Боевик «Битва за битвой» получил премию BAFTA как лучший фильм

Всего «Битва за битвой» завоевал шесть наград. В том числе награду за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме получил Шон Пенн. Также фильм победил в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».