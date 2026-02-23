Боевик «Битва за битвой» получил премию BAFTA как лучший фильм
Боевик «Битва за битвой» завоевал награду в категории «Лучший фильм» на 79-й церемонии вручения BAFTA. В номинации «Лучший режиссер» победил Пол Томас Андерсон, режиссировавший фильм, сообщает Variety.
Всего «Битва за битвой» завоевал шесть наград. В том числе награду за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме получил Шон Пенн. Также фильм победил в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».
Фильм «Гамнет» режиссера Хлои Чжао получил награду за лучший британский фильм, а актриса Джесси Бакли, исполнившая в нем главную роль, стала лучшей актрисой.
В номинации «Лучший актер» победил Роберта Арамайо за роль в «Я ругаюсь». Этот фильм также выиграл в номинации «Лучший кастинг». «Грешники» Райана Куглера получили награды за лучший оригинальный сценарий и лучшую музыку к фильму. Актриса Вунми Мосаку, сыгравшая в «Грешниках», взяла награду за лучшую женскую роль второго плана.