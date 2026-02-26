Олеся Репкина покинула пост главного редактора журнала Weekend

Журнал Weekend в 2025 г. был перезапущен с новым составом. Руководила перезапуском заместитель шеф-редактора издательского дома «Коммерсантъ» Анна Черникова, главредом журнала тогда назначили Репкину. Черникова отмечала, что большая часть творческой команды Weekend продолжит работу в издании – они перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда.