Олеся Репкина покинула пост главного редактора журнала Weekend

Олеся Репкина покинула пост главного редактора журнала WeekendРешение принято в рамках «долгосрочной стратегии развития», заявили в «Коммерсанте»
Олеся Репкина покинула пост главного редактора журнала «Коммерсантъ-Weekend». Об этом ТАСС сообщили в издании.
«Решение о смене главного редактора принято в рамках долгосрочной стратегии развития "Коммерсант-Weekend"», – говорится в сообщении. Репкина займется запуском собственного проекта, уточнили в издании.
До назначение на пост главреда журнала от «Коммерсанта» Репкина сотрудничала с L’Officiel Voyage, Esquire, «РБК Стиль». Также работала автомобильным журналистом и ресторанным критиком.
Журнал Weekend в 2025 г. был перезапущен с новым составом. Руководила перезапуском заместитель шеф-редактора издательского дома «Коммерсантъ» Анна Черникова, главредом журнала тогда назначили Репкину. Черникова отмечала, что большая часть творческой команды Weekend продолжит работу в издании – они перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда.
«Коммерсантъ-Weekend» – это еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит каждую пятницу с газетой «Коммерсантъ».