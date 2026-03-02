«Грешники» стали триумфаторами премии Гильдии киноактеров 2026 года
Вечером 1 марта в Лос-Анджелесе состоялась 32-я церемония вручения награды Гильдии киноактеров США, которая с ноября 2025 г. называется Actor Awards. Главный приз за лучший актерский ансамбль в игровом кино достался фильму «Грешники» – вампирской драме, действие которой разворачивается на Юге США. Звезда картины Майкл Б. Джордан также был удостоен награды как лучший исполнитель главной роли. Среди телепроектов лидировали комедия «Киностудия» и драма «Питт». Церемония, которую второй год подряд вела Кристен Белл, транслировалась на Netflix.
Режиссер «Грешников» Райан Куглер стал первым постановщиком, дважды получившим награду за лучший актерский ансамбль. Ранее он побеждал в 2018 г. с фильмом «Черная пантера». Актерские награды второго плана достались Шону Пенну за роль деморализованного солдата в картине «Битва за битвой» и Эми Мэдиган, сыгравшей ведьму в фильме «Орудия».
На телевизионном фронте безоговорочным лидером стала комедия «Киностудия» с тремя наградами, включая приз за лучший актерский ансамбль в комедийном сериале. Сет Роген, соавтор и исполнитель главной роли в «Киностудии», был признан лучшим комедийным актером за образ незадачливого главы киностудии. Его партнерша Кэтрин О’Хара, ушедшая из жизни в январе в возрасте 71 года, получила посмертную награду как лучшая комедийная актриса.
Медицинская драма «Питт» завоевала две награды, в том числе за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале. Ной Уайл, ранее получивший «Эмми» и «Золотой глобус» за роль врача скорой помощи в этом сериале, добавил в свою коллекцию еще и статуэтку Гильдии. Керри Рассел была признана лучшей драматической актрисой за роль хитрого дипломата в сериале «Дипломатка».
В категории «Лучший актер в мини-сериале» победил 16-летний Оуэн Купер («Олененок»), а Мишель Уильямс получила награду за роль женщины с неизлечимой болезнью в сериале «Умираю, как хочу секса». Харрисон Форд был удостоен награды за жизненные достижения.