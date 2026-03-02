«Грешники» стали триумфаторами премии Гильдии киноактеров 2026 года

Медицинская драма «Питт» завоевала две награды, в том числе за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале. Ной Уайл, ранее получивший «Эмми» и «Золотой глобус» за роль врача скорой помощи в этом сериале, добавил в свою коллекцию еще и статуэтку Гильдии. Керри Рассел была признана лучшей драматической актрисой за роль хитрого дипломата в сериале «Дипломатка».