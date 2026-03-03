У «Кинопоиска» сменился гендиректор

Дунаевский руководил «Кинопоиском» с октября 2023 г. За это время сервис закрепил лидерство среди видеостримингов России и достиг аудитории 18,5 млн подписчиков «Яндекс. Плюс» в месяц. В ноябре прошлого года под его руководством кинотеатр объявил о трансформации в платформу, позволив пользователям оформлять на «Кинопоиске» подписки на другие онлайн-кинотеатры и за счет системы рекомендаций находить контент, выходящий также на других стримингах, телеканалах и в кинотеатрах.