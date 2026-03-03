У «Кинопоиска» сменился гендиректор
Николай Буц назначен новым руководителем и генеральным директором «Кинопоиска».
Ранее Буц занимал должность директора по контенту сервиса и руководителя лицензирования видео в фантехе «Яндекса». Он более пяти лет формирует контентную стратегию «Кинопоиска», отвечает за партнерства с правообладателями, закупку, развитие библиотеки и усиление позиций сервиса как ключевого игрока на рынке онлайн-кинотеатров.
Бывший гендиректор онлайн-кинотеатра Александр Дунаевский возглавит направление персональных ИИ-продуктов плюса и фантеха «Яндекса». Он сосредоточится на развитии и масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта в развлекательные сервисы компании и создании персонализированного пользовательского опыта.
Дунаевский руководил «Кинопоиском» с октября 2023 г. За это время сервис закрепил лидерство среди видеостримингов России и достиг аудитории 18,5 млн подписчиков «Яндекс. Плюс» в месяц. В ноябре прошлого года под его руководством кинотеатр объявил о трансформации в платформу, позволив пользователям оформлять на «Кинопоиске» подписки на другие онлайн-кинотеатры и за счет системы рекомендаций находить контент, выходящий также на других стримингах, телеканалах и в кинотеатрах.
«Кинопоиск» принадлежит «Яндексу» с октября 2013 г. Продавцами стали основатели проекта – Виталий Таций и Дмитрий Суханов, которым принадлежало 60% компании, и французская группа AlloCine. Сумма сделки составила $80 млн.