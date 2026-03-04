Минкультуры не выдаст прокатное удостоверение драме «Нюрнберг»
Фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта не получил прокатное удостоверение от Минкультуры РФ, передает ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию World Pictures.
«[Минкультуры] отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», – говорится в сообщении компании.
В кинокартине повествуется о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга. Речь идет о периоде подготовки к Нюрнбергскому процессу. Премьера была запланирована на 19 марта.