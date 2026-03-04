Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Медиа /

Минкультуры не выдаст прокатное удостоверение драме «Нюрнберг»

Ведомости

Фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта не получил прокатное удостоверение от Минкультуры РФ, передает ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию World Pictures.

«[Минкультуры] отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», – говорится в сообщении компании.

В кинокартине повествуется о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга. Речь идет о периоде подготовки к Нюрнбергскому процессу. Премьера была запланирована на 19 марта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь