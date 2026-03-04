Минкультуры не выдаст прокатное удостоверение драме «Нюрнберг»

«[Минкультуры] отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», – говорится в сообщении компании.