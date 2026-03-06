Медиахолдинг Axel Springer договорился о покупке газеты The Daily Telegraph
Европейский медиаконцерн Axel Springer достиг соглашения с RedBird IMI о покупке за 575 млн фунтов (около $767 млн) британской Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Об этом сообщили в Axel Springer.
Обе стороны считают, что сделка сохранит целостность исторического бренда и предоставит платформу для роста, обеспечив приверженность плюрализму СМИ в Великобритании, пишет компания.
Генеральный директор Axel Springer Матиас Депфнер рассказал, что компания пыталась приобрести The Telegraph 20 лет назад, но безуспешно, а теперь – мечта сбылась. Он подчеркнул, что ценности компании и газеты совпадают.
Медиаконцерну Axel Springer принадлежат немецкие газеты Bild и Die Welt, американские издания Politico, Business Insider и Morning Brew и другие.