Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Медиа /

Медиахолдинг Axel Springer договорился о покупке газеты The Daily Telegraph

Ведомости

Европейский медиаконцерн Axel Springer достиг соглашения с RedBird IMI о покупке за 575 млн фунтов (около $767 млн) британской Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Об этом сообщили в Axel Springer.

Обе стороны считают, что сделка сохранит целостность исторического бренда и предоставит платформу для роста, обеспечив приверженность плюрализму СМИ в Великобритании, пишет компания.

Генеральный директор Axel Springer Матиас Депфнер рассказал, что компания пыталась приобрести The Telegraph 20 лет назад, но безуспешно, а теперь – мечта сбылась. Он подчеркнул, что ценности компании и газеты совпадают.

Медиаконцерну Axel Springer принадлежат немецкие газеты Bild и Die Welt, американские издания Politico, Business Insider и Morning Brew и другие.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её