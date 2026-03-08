Лариса Долина стала лидером по числу упоминаний в соцсетях
Певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских социальных сетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». С 1 марта 2025 г. по 1 марта 2026 г. публикации с именем артистки появлялись в русскоязычном сегменте соцмедиа 1,7 млн раз. Исследование охватило такие платформы, как «В контакте», Telegram, TikTok, YouTube, Rutube, «Яндекс Дзен», MAX, «Одноклассники», соцсеть X и другие.
Причиной такой популярности стала громкая история с недвижимостью Долиной, которая началась в 2024 г. Певица заявила, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Суд первой инстанции встал на сторону артистки и постановил вернуть ей жилье, однако покупательница Полина Лурье оспорила это решение. В итоге Верховный суд пересмотрел дело и оставил право собственности на квартиру за Лурье.
Второе место в рейтинге заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (1,5 млн упоминаний), третье – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн). В первую пятерку также вошли певица Ольга Бузова (1,23 млн) и журналистка Ксения Собчак (1,18 млн). Более половины списка (12 из 20 позиций) заняли именно российские певицы и артистки, включая Надежду Кадышеву, Инстасамку, Валю Карнавал, Анну Асти, Полину Гагарину.
Рейтинг упоминаемости в интернет-СМИ выглядит иначе: здесь Долина не вошла в топ-20. По данным «Медиалогии», в этом сегменте лидирует Мария Захарова, за ней следует глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а замыкает тройку фигуристка Аделия Петросян.
Пересечение двух рейтингов оказалось минимальным: лишь несколько женщин смогли попасть в оба списка. Среди них – Захарова, Матвиенко, Собчак, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Ольга Бузова, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина.