Лариса Долина стала лидером по числу упоминаний в соцсетях

Певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских социальных сетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». С 1 марта 2025 г. по 1 марта 2026 г. публикации с именем артистки появлялись в русскоязычном сегменте соцмедиа 1,7 млн раз. Исследование охватило такие платформы, как «В контакте», Telegram, TikTok, YouTube, Rutube, «Яндекс Дзен», MAX, «Одноклассники», соцсеть X и другие.