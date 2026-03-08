Американский актер Кори Паркер умер на 61-м году жизни
Актер Кори Паркер, известный по фильмам «Девять с половиной недель», «Пятница, 13-е», ситкому «Слепая зона» ушел из жизни. Об этом сообщает портал Variety. Паркеру было 60 лет.
Он умер 5 марта в Мемфисе, штат Теннесси, после борьбы с раком.
Паркер начал карьеру в середине 1980-х, получив роль Пита в фильме «Пятница, 13-е – Часть 5: Новое начало» (1985), что помогло ему закрепиться в жанре хоррор. Затем он снялся в романтической драме «Девять с половиной недель» (1986) с Ким Бейсингер. В 1992 г. он получил широкую известность благодаря роли Нила Бараша в ситкоме «Слепая зона», где сыграл вместе с Тиа Леони.
Телезрители также запомнили Паркера как Джоша, одного из парней Грейс в сериале «Уилл и Грейс»; он появился в пяти эпизодах популярного шоу NBC.
Позже Паркер переключился на коучинг, помогая актерам оттачивать мастерство в проектах Sun Records и «Мисс Марвел»..