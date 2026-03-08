Американский актер Кори Паркер умер на 61-м году жизни

Паркер начал карьеру в середине 1980-х, получив роль Пита в фильме «Пятница, 13-е – Часть 5: Новое начало» (1985), что помогло ему закрепиться в жанре хоррор. Затем он снялся в романтической драме «Девять с половиной недель» (1986) с Ким Бейсингер. В 1992 г. он получил широкую известность благодаря роли Нила Бараша в ситкоме «Слепая зона», где сыграл вместе с Тиа Леони.