«Грешники» и «Битва за битвой» получили высшие награды гильдии сценаристов США

В телевизионных номинациях сериал «Питт» получил две статуэтки – за лучший драматический сериал и лучший новый сериал. Лучшей комедийной серией признана «Киностудия». В этом году церемония прошла только в Нью-Йорке, поскольку западное отделение гильдии отменило свое мероприятие в связи с забастовкой сотрудников, которые добиваются повышения заработной платы.