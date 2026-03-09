«Грешники» и «Битва за битвой» получили высшие награды гильдии сценаристов США
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград гильдии сценаристов Америки, на которой были названы лауреаты в кино- и телевизионных категориях. Лучшим оригинальным сценарием признан фильм Райана Куглера «Грешники», а награда за лучший адаптированный сценарий присуждена картине Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Ведущим мероприятия выступил комик Рой Вуд-младший.
В телевизионных номинациях сериал «Питт» получил две статуэтки – за лучший драматический сериал и лучший новый сериал. Лучшей комедийной серией признана «Киностудия». В этом году церемония прошла только в Нью-Йорке, поскольку западное отделение гильдии отменило свое мероприятие в связи с забастовкой сотрудников, которые добиваются повышения заработной платы.
Стивен Кольбер был удостоен премии Уолтера Бернстайна, вручаемой сценаристам, проявившим готовность противостоять социальной несправедливости. Ранее стало известно, что его шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» будет закрыто каналом CBS после 11 сезонов. Решение объясняется финансовыми причинами на фоне слияния бывшей материнской компании канала Paramount Global со Skydance Media. Последний выпуск программы выйдет 21 мая.