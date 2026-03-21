Умер звезда сериала «Баффи – истребительница вампиров» Николас Брендон
Американский актер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи – истребительница вампиров» и Кевина Линча в «Мыслить как преступник», скончался в 20 марта во сне. Об этом пишет Variety со ссылкой на его семью. Актеру было 54 года.
В заявлении родственников говорится, что Брендон умер от естественных причин. В последние годы он нашел свое призвание в живописи и искусстве. В семье отметили, что, хотя у актера были трудности в прошлом, на момент смерти он принимал необходимые лекарства и проходил лечение, сохраняя оптимистичный взгляд на будущее.
Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера в культовом сериале 1990-х гг., где его персонаж был одним из лучших друзей Баффи и верным членом ее команды. После завершения шоу в 2003 г. актер боролся с зависимостями и психическим заболеванием, неоднократно попадая в поле зрения правоохранительных органов. Несмотря на личные трудности, он продолжал сниматься, появившись в 21 эпизоде сериала «Мыслить как преступник».
Брендон родился в Лос-Анджелесе. Он начал заниматься актерским мастерством, чтобы преодолеть заикание. Актер был дважды женат и дважды разведен.