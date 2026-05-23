RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,29-0,03%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RGBITR784,02+0,06%
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при в Каннах

Золотую пальмовую ветвь присудили картине «Фьорд» Кристиана Мунджиу
Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Об этом сообщается на сайте киносмотра. Церемония награждения прошла во Дворце фестивалей.

Золотую пальмовую ветвь присудили фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Члены жюри оценили ленту как одну из самых цельных и мрачно‑метафоричных работ программы.

Лучших режиссеров в основной программе отметили нескольких – Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво за «Черный мяч», а также Павла Павликовского за «Отечество».

В актерских номинациях главные награды разделили Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа (приз за лучшую мужскую роль в фильме «Трус» Лукаса Дхонта), а также Виржини Эфира и Тао Окамото за работу в фильме «Внезапно» Рюсуке Хамагучи (лучшая женская роль).

Приз жюри в основном конкурсе получил режиссер вестерна «Сновиденческое приключение» Валеска Гризебах, а лучшим сценаристом признан Эммануэль Мар за ленту «Человек своего времени».

Приз FIPRESSI основного конкурса получил тот же «Фьорд» Мунджиу, у создателей фильма «Дети бога» – приз FIPRESSI в секции «Особый взгляд». За лучший дебют от профсоюза кинокритиков была отмечена режиссер Цзоу Цзин с лентой «Неизвестная девочка».

В параллельной секции «Особый взгляд» Гран‑при достался картине «Каждый раз» Сандры Вольнер, приз жюри – «Слонам в тумане» Абинаша Бикрама Шаха, а специальный приз – «Железному мальчику» Луи Клиши.

В борьбе за «Пальмовую ветвь»: какие фильмы россиян показывали в конкурсе Канн
Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Отборщики объявили его первым и широко анонсировали. Кинолента, ставшая франко-германо-латвийским проектом, рассказывает о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. В основном конкурсе Канн конкуренцию «Минотавру» (кадр на фото) составят работы Хирокадзу Корээда («Барашек в ящике»), Рюсукэ Хамагути («Внезапно»), Педро Альмодовара («Горькое Рождество») и Павла Павликовского («1949»). Жюри на этот раз возглавил корейский режиссер Пак Чхан-Ук. Какие еще работы режиссеров из России ранее заявлялись в основной программе Каннского фестиваля – в галерее «Ведомостей».
Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Отборщики объявили его первым и широко анонсировали. Кинолента, ставшая франко-германо-латвийским проектом, рассказывает о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. В основном конкурсе Канн конкуренцию «Минотавру» (кадр на фото) составят работы Хирокадзу Корээда («Барашек в ящике»), Рюсукэ Хамагути («Внезапно»), Педро Альмодовара («Горькое Рождество») и Павла Павликовского («1949»). Жюри на этот раз возглавил корейский режиссер Пак Чхан-Ук.

