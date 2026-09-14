Оригинальную обложку комикса «Астерикс в Британии» продали за 1,2 млн евро
Оригинальная обложка комикса «Астерикс в Британии» продана на аукционе за 1,2 млн евро, сообщила Le Monde со ссылкой на аукционный дом BD Enchères.
Обложка восьмого комикса о приключениях Астерикса была создана художником Альбером Удерзо, сценарий написал Рене Госинни. Торги состоялись 13 сентября. С учетом 20%-ной комиссии аукционного дома итоговая стоимость работы составила 1,475 млн евро. Покупатель пожелал остаться анонимным.
Работа размером 34 на 47 см выполнена Удерзо гуашью. Авторы подарили ее своему издателю Жоржу Дарго и оставили на ней посвящение: «Жоржу Дарго, который является нашим другом прежде, чем нашим издателем. Его авторы, которые прежде всего являются его друзьями».
Изначально обложку оценивали в 150 000–200 000 евро. В последние годы другие оригинальные работы Удерзо для серии об Астериксе также продавались более чем за 1 млн евро. В частности, в 2017 г. оригинальная обложка «Пробег по Галлии» была продана на аукционе в Париже за 1,4 млн евро.
Серия комиксов об Астериксе была создана Госинни и Удерзо. Первый комикс о приключениях галльских воинов Астерикса и Обеликса появился в журнале Pilote в 1959 г., а первый отдельный альбом – «Астерикс из Галлии» – вышел в 1961 г. Действие серии происходит в 50 г. до н. э. в небольшой галльской деревне, жители которой благодаря волшебному зелью противостоят завоеванию Римом.
После смерти Госинни в 1977 г. Удерзо продолжил создавать серию самостоятельно. С 2013 г. над новыми альбомами работают другие авторы. Комиксы об Астериксе переведены более чем на 100 языков и диалектов, по их мотивам сняты анимационные и игровые фильмы. Серия стала одной из наиболее известных франко-бельгийских комикс-франшиз в мире.