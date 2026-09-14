Оригинальную обложку комикса «Астерикс в Британии» продали за 1,2 млн евро

Серия комиксов об Астериксе была создана Госинни и Удерзо. Первый комикс о приключениях галльских воинов Астерикса и Обеликса появился в журнале Pilote в 1959 г., а первый отдельный альбом – «Астерикс из Галлии» – вышел в 1961 г. Действие серии происходит в 50 г. до н. э. в небольшой галльской деревне, жители которой благодаря волшебному зелью противостоят завоеванию Римом.