Тест. Отличите ли вы реальные происшествия от романов Агаты Кристи?135 лет со дня рождения писательницы
Порой происшествия из жизни напоминают запутанные детективные истории. Один из вариантов написала Агата Кристи, а какой произошел в реальности?
- Французский миллиардер переписывает завещание в пользу супруги. Вскоре его похищают и находят мертвым на недостроенном поле для игры в гольф.
- Британский миллиардер только что выиграл скандальный судебный процесс. Его обвиняли в мошенничестве и грозили 20 годами заключения. Чтобы отпраздновать выигрыш, он отплывает на яхте к берегам Сицилии вместе со своей семьей и друзьями – и погибает.