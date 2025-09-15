Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа / Тест /

Тест. Отличите ли вы реальные происшествия от романов Агаты Кристи?

135 лет со дня рождения писательницы
Ведомости

Вопрос 1 из 8

Порой происшествия из жизни напоминают запутанные детективные истории. Один из вариантов написала Агата Кристи, а какой произошел в реальности?

  • Французский миллиардер переписывает завещание в пользу супруги. Вскоре его похищают и находят мертвым на недостроенном поле для игры в гольф.
  • Британский миллиардер только что выиграл скандальный судебный процесс. Его обвиняли в мошенничестве и грозили 20 годами заключения. Чтобы отпраздновать выигрыш, он отплывает на яхте к берегам Сицилии вместе со своей семьей и друзьями – и погибает.
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте