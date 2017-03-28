Оркестр Юрия Темирканова открыл фестиваль Ростроповича

VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в день 90-летия со дня рождения музыканта в Большом зале Московской консерватории. На открытии был показан фильм – посвящение маэстро, в который вошли документальные кадры и интервью российских и зарубежных деятелей культуры о Ростроповиче. Затем Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова исполнил произведения Яна Сибелиуса и Мориса Равеля. Программа фестиваля будет отсылать к четырем странам – России, США, Франции и Японии. 29 и 30 марта в Большом зале Московской консерватории и 31 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича выступит Вашингтонский национальный симфонический оркестр (США), в составе которого сыграют музыканты «периода Ростроповича». Затем в фестивальной афише – обладатель премии Grammy скрипач Максим Венгеров и пианистка Полина Осетинская. 2 апреля они исполнят произведения Брамса. Концерт закрытия фестиваля 4 апреля объединит коллективы из России и Японии. Впервые в Москве выступят оркестр «Йокогама симфониетта» и Филармонический хор Токио. С российской стороны – Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова и хоровая капелла России имени Юрлова. Будет звучать французская музыка: «Реквием» Форе и две сюиты из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля. Дирижировать будет Казуки Ямада. ТАСС

В четырех городах России пройдет ретроспектива Тима Бёртона

С 12 по 16 апреля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска ретроспективу фильмов американского режиссера Тима Бёртона. Как сообщает «Иноекино», в программу ретроспективы включены четыре фильма: «Бэтмен» (Batman, 1989), «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990), «Сонная лощина» (Sleepy Hollow, 1999) и «Крупная рыба» (Big Fish, 2003). Colta.Ru