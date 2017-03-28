«Мы не в Союзе писателей»

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала АРБ, а президент ВТБ Андрей Костин поспешил ее поддержать
Андрей Гордеев / Ведомости
Скандал вокруг доклада к ежегодному съезду Ассоциации российских банков (АРБ), разгоревшийся в начале недели, не спешит утихать. В понедельник Альфа-банк заявил, что в докладе ассоциация обвиняет ЦБ «в цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции». И объявил, что членство в ассоциации приостанавливает.