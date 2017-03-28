Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: «Мы не в Союзе писателей»

«Мы не в Союзе писателей»

Скандал вокруг доклада к ежегодному съезду Ассоциации российских банков не утих – его содержание возмутило не только Альфа-банк, но и Центробанк, Минфин и ВТБ

Анна Еремина

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