Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: «Мы не в Союзе писателей»

«Мы не в Союзе писателей»

Скандал вокруг доклада к ежегодному съезду Ассоциации российских банков не утих – его содержание возмутило не только Альфа-банк, но и Центробанк, Минфин и ВТБ
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала АРБ, а президент ВТБ Андрей Костин поспешил ее поддержать
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала АРБ, а президент ВТБ Андрей Костин поспешил ее поддержать
Андрей Гордеев / Ведомости

Скандал вокруг доклада к ежегодному съезду Ассоциации российских банков (АРБ), разгоревшийся в начале недели, не спешит утихать. В понедельник Альфа-банк заявил, что в докладе ассоциация обвиняет ЦБ «в цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции». И объявил, что членство в ассоциации приостанавливает.

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