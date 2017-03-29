Пенсионный bail-in

НПФ «Сафмар» является держателем бондов банка «Пересвет» и голосовал за то, чтобы они были конвертированы в капитал банка (механизм bail-in), рассказал член совета директоров фонда Микаил Шишханов. «Да, это пенсионный периметр, мы голосовали. Наверное, не только потому, что хотели бы, чтобы этот вопрос разрешился наконец, но и, главное, чтобы у ЦБ появился опыт bail-in», – заявил он. По его мнению, чем дальше оттягивается вопрос решения проблем банка, тем сложнее их решать. ТАСС

ОСАГО стало натуральным

Президент Владимир Путин подписал закон о введении натуральных выплат в ОСАГО для новых договоров. Согласно закону ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа, но детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается. Ремонтировать можно в автосервисе из предоставленного страховщиком списка либо в выбранном самостоятельно и согласованном со страховщиком. Путь до сервиса должен составлять не более 50 км от места аварии или места жительства гражданина, кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил перевозку поврежденного автомобиля. Интерфакс

Год украинских решений

ВТБ не исключает возможность преобразования украинской «дочки» – ВТБ (Украина) – в финансовую компанию, рассказал президент ВТБ Андрей Костин: «Есть два пути: путь продажи банка и путь поэтапного сокращения баланса, возможно, переход его в финансовую компанию». По его словам, в ВТБ хотят определиться с судьбой «дочки» до конца этого года. Он подчеркнул, что ВТБ хочет провести «реально хорошую сделку» с украинской «дочкой». Сделка по продаже другой украинской «дочки» ВТБ – «БМ банка» – находится в финальной стадии, сообщил Костин. «Там на последней стадии. Уже идут какие-то согласования. Небольшая сделка», – добавил он. Интерфакс