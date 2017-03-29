Поддельных сотовых телефонов 20%

Каждый пятый сотовый телефон, продаваемый в мире, является подделкой, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития. Подделкой является также почти каждая четвертая игровая приставка. Анализ организации показывает, что на глобальном рынке компьютеров и электроники доля контрафактной продукции составляет 6,5%. В целом в мировой торговле показатель не превышает 2,5%. Интерфакс

Чистая прибыль «Вымпелкома» сократилась на 35%

Чистая прибыль «Вымпелкома» по итогам 2016 г. составила 19,8 млрд руб., что на 35% меньше, чем по итогам 2015 г., говорится в бухгалтерской отчетности компании. Интерфакс

Ericsson предупредила о списаниях на $2,4 млрд

Шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, предупредила в пресс-релизе о предстоящих в текущем году списаниях на 16–18 млрд шведских крон (до $2,4 млрд). Из этой суммы 3–4 млрд крон будет списано со стоимости интеллектуальной собственности, 6–8 млрд крон – в связи с реструктуризацией бизнеса и еще 7–9 млрд крон – из-за ряда крупных проектов. Котировки акций Ericsson в ходе торгов во вторник упали на 2%. Интерфакс

SpaceX планирует повторный запуск ракеты-носителя

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя. На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9. Она должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник. Ведомости