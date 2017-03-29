Tax free запустится в октябре

Минфин согласовал законопроект о tax free в России с Минэкономразвития, Минпромторгом, ФНС и рассчитывает на принятие документа Госдумой в весеннюю сессию и запуск пилотного проекта с 1 октября 2017 г. Об этом сообщил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Перечень мест, где будет запущен проект, определит правительство. По словам Сазанова, предполагается, что это будет Москва, Петербург и Сочи. Кроме того, правительство утвердит критерии отбора торговых организаций, которые будут участвовать в пилоте. «Операторов tax free будут выбирать магазины <...> Когда они к нам приходили, говорили, что это Global Blue и Premier Tax Free», – сказал Сазанов. Иностранцы получат право на компенсацию НДС, если в течение дня приобрели товары на сумму более 10 000 руб. Интерфакс

«Детский мир» займет в апреле

«Детский мир» 4 апреля соберет заявки на облигации на 3 млрд руб., сообщил источник. Ориентир ставки первого купона – 9,85–10,10% с доходностью к трехлетней оферте 10,09–10,36% годовых. Дебютный выпуск на 1,15 млрд руб. компания погасила в мае 2015 г., с тех пор облигаций компании в обращении нет. Интерфакс

Hochland прибавит мощности в Белгороде

Российская «дочка» германского производителя сыров Hochland в августе 2017 г. запустит третью очередь сыродельного завода в Белгородской области, сообщила директор филиала компании Светлана Жуланова. По ее словам, это позволит увеличить производственную мощность предприятия на 30%, благодаря чему производство увеличится вдвое до 38 000 т в год. Инвестиции в проект – около 1,5 млрд руб., по данным администрации Прозоровского района, где строится завод. Интерфакс

Ozon.ru нарастил оборот

Оборот онлайн-ритейлера Ozon.ru за 2016 г. вырос на 20% до 18 млрд руб., а чистые продажи составили 14,2 млрд руб., сообщил гендиректор компании Дэнни Перекальски. Интерфакс