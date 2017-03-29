Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

«Сахалин-2» возобновил добычу газа

Возобновилась добыча газа на платформе Лунская-А проекта «Сахалин-2» в Охотском море, где в воскресенье сработали датчики утечки газа, сообщили в пресс-службе Sakhalin Energy (оператор проекта). По данным представителя компании, производство СПГ на заводе «Сахалина-2» пока не началось, ведется подготовка к запуску. В компании не исключают, что происшествие может повлиять на график отгрузки, сказал представитель: «Но компания взаимодействует с покупателями для принятия мер по снижению этого воздействия». Интерфакс, Ведомости

ВТБ не нужна доля в Независимой нефтегазовой компании

ВТБ не рассматривает вариант конвертации долга Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова в капитал, сообщил президент ВТБ Андрей Костин: «Нет таких планов пока, даже разговоров на эту тему». По итогам девяти месяцев долг ННК был $2 млрд. Отвечая на вопрос, как ННК обслуживает долг, Костин отметил, что «у них есть источники». Интерфакс

Эргинское продадут в июне

Аукцион на Эргинское месторождение нефти в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет 7 июня, сообщили Роснедра. Заявки на участие принимаются до 12 мая. Стартовый платеж аукциона увеличился с 5,35 млрд до 7,1 млрд руб., остальные условия прежние. Интерфакс

«Газпром» погасит долга больше, чем привлечет

«Газпром» в 2017 г. запланировал привлечь $5 млрд и погасить долгов на $6,5 млрд, что должно положительно сказаться на отношении чистого долга к EBITDA, сообщил на телеконференции начальник управления «Газпрома» Игорь Голенищев. «Это соотношение [долга и EBITDA] очень важное для нас, удерживать его на уровне 1,4–1,5 или даже меньше – для рейтинговых агентств», – сказал он. Интерфакс

Саудовская Аравия снизила налог для Saudi Aramco

Правительство Саудовской Аравии сократило налог для Saudi Aramco ради привлечения инвесторов к IPO компании в будущем году, которое должно стать крупнейшим в мире размещением. Опубликованный в понедельник указ о снижении налога на доход Saudi Aramco с 85 до 50% вступает в силу задним числом, с 1 января 2017 г. Saudi Aramco также платит роялти на добычу в размере 20%. В указе о роялти ничего не говорится. Это должно снизить налоговое бремя Saudi Aramco на десятки миллиардов долларов, что может сделать компанию более привлекательной для инвесторов. Reuters

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