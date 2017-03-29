Депутаты и поклонники

Самые популярные депутаты Госдумы в соцсети «В контакте» – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия»), выяснило агентство «Интернет-агитация». Как оказалось, страницы в этой соцсети ведут лишь четверть депутатов Госдумы, поэтому эксперты проанализировали 112 депутатских страниц (из 450 возможных) за три месяца 2017 г. Жириновский стал безусловным лидером рейтинга: каждый его пост получает в среднем 68 000 просмотров, он имеет и самое большое количество подписчиков – 474 000. Поклонская же сейчас – главное лицо партии во всех социальных сетях, констатируют авторы исследования. На третьей строчке – лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на четвертой – еще один коммунист, менее известный на федеральном уровне, Сергей Казанков (см. таблицу).

Авторы исследования отмечают, что только четыре депутата публикуют посты, которые смотрят больше 10 000 человек. «Если вспомнить, что многие депутаты избрались по одномандатным округам с 500 000 избирателей, а теперь работают на федеральном уровне, то цифры более чем скромные. Десятки депутатов Госдумы ведут страницы, а посты читают менее 100 человек. Статусу депутата это явно не соответствует», – говорит директор по технологиям «Интернет-агитации» Валерий Соловьев. Для сравнения: посты премьера Дмитрия Медведева «В контакте» набирают в среднем 340 000 просмотров, Рамзана Кадырова – 62 000. В марте «В контакте» запустила счетчики просмотров у всех публикаций в соцсети: до этого о популярности страниц можно было судить только по количеству подписчиков, лайкам, комментариям и репостам, многие из которых «накручивались», объясняет выбор соцсети Соловьев. К тому же в отличие от Facebook здесь много реальных избирателей из регионов, а в отличие от «Одноклассников» много активных политических групп.

В марте «Единая Россия» выработала план усиления работы в интернете, депутатам рекомендовали зарегистрироваться в соцсетях и активно вести аккаунты. Значительная часть аудитории в соцсетях – молодежь, партия не может ее не учитывать, говорит единоросс Евгений Ревенко. «Определенные силы видят эту аудиторию и пытаются заполнить нишу, мы не можем допустить монополизации этой сферы. При работе с этой аудиторией недопустимо использовать агитацию и топорные методы пропаганды», – объясняет депутат. Рекомендации по работе с соцсетями были даны до митингов 26 марта, подчеркивает Ревенко.

В основном депутаты ведут соцсети своими силами, хотя Зюганову партия, конечно, помогает, говорит отвечающий за пропаганду в КПРФ Сергей Обухов. «Председатель и сам постоянно подчеркивает взаимосвязь соцсетей и молодежной аудитории, для партии это одно из приоритетных направлений», – добавляет он. У эсеров раскручивается бренд лидера партии Сергея Миронова и основной канал связи – его аккаунты, остальные депутаты ведут работу самостоятельно, говорит собеседник в партии. У ЛДПР общих рекомендаций также нет – каждый депутат решает сам, что делать, рассказывает Ярослав Нилов (ЛДПР). Но рекомендации по присутствию в местных группах есть у региональных отделений, добавляет он.

Аудитория «В контакте» не ходит на выборы, считая их бесполезными, отмечает политолог Константин Калачев. Молодежь рассматривает таких политиков как поп-звезд, полагает он: «От того, что они смотрят публикации Жириновского, они не начинают ходить на его митинги». Тот же Алексей Навальный, по мнению эксперта, продвигает идею и не ставит во главу угла личность. «У молодежи во «В контакте» есть запрос на борьбу и героизм. Навальный им это дал. А что даст средний депутат?» – спрашивает Калачев.