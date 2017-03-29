«Палки» за религию

Доклад центра «Сова» о проблемах реализации свободы совести в 2016 г. констатирует рост религиозной дискриминации в стране. Антимиссионерские поправки в составе пакета Яровой создали затруднения для деятельности религиозных организаций, в особенности незарегистрированных. Дальнейшее давление продолжится, на это указывает ситуация со свидетелями Иеговы, у которых в 2016 г. запретили пять общин, а в начале 2017 г. подали иск об их запрете. Курс на ужесточение политики в отношении религиозных меньшинств опасен, поскольку способствует росту ксенофобии, отмечается в докладе. Меньше чем за полгода действия антимиссионерских поправок в 2016 г. отмечено несколько десятков случаев привлечения к административной ответственности.

В 2016 г. впервые заметно выросло число приговоров по закону о защите религиозных чувств, которые эксперты «Совы» считают неправомерными. Правда, защитники этих чувств умерили активность – вероятно, сдерживающим фактором стала возможность уголовного наказания погромщикам выставки в Манеже.

«Антимиссионерские поправки пытались протащить 15 лет. Сейчас воспользовались общей мобилизацией и всунули их во втором чтении, что изменило смысл антитеррористического пакета. Так называемая антисектантская тематика удачно попала в мейнстрим», – считает директор «Совы» Александр Верховский. Но низовых борцов за защиту чувств верующих стали осекать: «Любые низовые борцы – «Антимайдан», «Божья воля» – нужны власти в специфических ситуациях, их действия должны совершаться только по команде сверху».

Александр Верховский директор центра «Сова» Государство начинает вести себя не светским образом. Тренд на закручивание гаек имеет побочные последствия <...> и они оказываются странными.

Председатель комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов не согласен с выводами «Совы»: «Основные конфессии оказались перед вызовом на фоне того, что духовная жизнь России испытывает риски из-за секуляризированного либерального давления с Запада, а также наплыва псевдоисламского экстремизма». Одна из задач – «преодоление давления псевдорелигиозных сект», говорит он. Он считает правильным возврат религиозного имущества основным конфессиям, за счет чего создаются условия для их развития, закон же о защите прав верующих «связан с рисками, которые несет интернет». Закон о миссионерской деятельности «адекватен», но нужно улучшать качество правоприменения, повышая квалификацию полиции, считает Гаврилов.

За восемь месяцев действия закона Яровой судами рассмотрено около 100 административных дел и их число растет, закон применяется «произвольно и неправильно», говорит директор Славянского правового центра Владимир Ряховский. «Идет необоснованное преследование свидетелей Иеговы, последствия этого будут непредсказуемыми. Если суд вынесет решение о запрете их деятельности, то за этим последует привлечение членов организации к ответственности, причем массовое, их число около 200 000. Из них на пустом месте создали врага», – считает Ряховский. Усиление преследований вызвано необходимостью создавать «видимость работы правоохранителей, а значит, идет погоня за показателями» (так называемыми палками), полагает он.