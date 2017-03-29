Дружба против Америки

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани во вторник провели переговоры в Кремле и подписали 16 документов о сотрудничестве, в первую очередь в энергетической и транспортной сферах. Путин назвал Иран добрым соседом, надежным стабильным партнером в экономике и в решении острых международных проблем, в том числе в борьбе с терроризмом в Сирии (см. врез). Роухани подчеркнул, что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил, что Россия сможет использовать иранские аэродромы для борьбы с терроризмом в Сирии. Между тем отношения Тегерана с новой администрацией США оставляют желать лучшего: президент Дональд Трамп назвал Иран «террористическим государством номер 1».

Сирийский опыт Иран и Россия активно сотрудничают в Сирии: параллельно с межсирийскими переговорами в Женеве Иран, Россия и Турция договорились в Астане создать трехсторонний механизм наблюдения за соблюдением перемирия.

Использование иранских аэродромов российскими ВКС технически возможно и действительно может помочь операциям в Сирии, считает профессор Военного университета Минобороны России Олег Кулаков, российские самолеты смогут увеличить бомбовую нагрузку и будут тратить меньше топлива. Именно иранцы через «Хезболлу» и «Стражей исламской революции» активно помогали сирийской армии в наземных операциях, напоминает полковник. Но союзнические отношения Ирана и России документально не оформлены, союзниками они являются от случая к случаю, при этом обе стороны испытывают друг к другу недоверие, считает эксперт: «Мы не знаем, какую цену за аэродромы попросят иранцы. Уже был эпизод, когда они по надуманной причине нам отказали, это не помогает выстраиванию отношений».

Трамп хочет сделать Иран главным врагом на Ближнем Востоке, а Москва к Трампу начинает охладевать, поэтому один из важнейших мотивов сотрудничества Ирана и России – антиамериканизм, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Москва хочет удержать Тегеран в своей сфере влияния при любом раскладе, даже если он начнет налаживать отношения с Западом, ведь иранскую карту можно использовать на Ближнем Востоке – например, как раздражитель стран Персидского залива или суннитов. Иранцы же разыгрывают российскую карту, ведь они уже много лет выстраивают политику конфронтации с Западом. В одиночку ему противостоять нельзя, нужен такой, пусть и не очень надежный, на их взгляд, союзник, как Россия». Москва и Тегеран были союзниками в Сирии, но точка, после которой их интересы начали расходиться, уже пройдена, убежден эксперт: «Россия и Иран укрепляли Асада и боролись с «терроризмом», потому что никто с ним на самом деле не боролся. Но конец этой конфигурации наступил с падением Алеппо. С этого момента Москва стала прилагать усилия для того, чтобы закрепить военные достижения и выбраться из сирийского болота, сейчас она настроена на политический процесс, а вот Иран этот процесс наоборот пугает. Он не собирается уходить из Сирии и планирует остаться если не физически, то через созданные там структуры типа сирийской «Хезболлы»». Все свои интересы Иран в Сирии рассматривает как жизненно важные и процесс политического урегулирования хочет затормозить, считает Шумилин: «Именно поэтому Роухани приехал в Москву и активно показывает, что противоречия можно сгладить, а Москву задобрить сотрудничеством».