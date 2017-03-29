Оборона угрожает миру

Система противоракетной обороны (ПРО) США уже угрожает стратегической стабильности, заставляя другие страны, располагающие стратегическим ядерным потенциалом, принимать контрмеры и провоцируя гонку вооружений, заявил в Женеве на конференции по разоружению замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир. «Задействование мобильного радара морского базирования вблизи Аляски, в Румынии и Польше, а также информационных систем кораблей ПРО значительно повышает оперативность и точность целеуказаний» о российских межконтинентальных ракетах и «возможности по их перехвату противоракетами», сказал генерал (цитата по «Интерфаксу»). По оценкам российских военных, ракеты континентальной системы ПРО на Аляске и Западном побережье США способны перехватывать и китайские ракеты, подчеркнул Познихир. А развернутые в Восточной Европе и на море силы ПРО создают возможность первого удара по стратегическим силам России, считает он.

По словам редактора сайта о российских стратегических силах Russianforces Павла Подвига, здравое зерно в аргументах Познихира есть, поскольку возможности ПРО действительно определяются средствами поддержки – радарами, информационными системами и возможностями их взаимодействия. Но и возможности интеграции всех этих систем, и возможности их компонентов (например, отдельных радаров) сильно преувеличены, считает Подвиг: «Прелесть ПРО в том, что ей можно приписать в зависимости от политических нужд любые возможности – например, возможность перехватывать любую ракету. А если надо показать, что мы сильны, – заявить о том, что они перехватить наши ракеты не могут». ПРО США обладает потенциалом перехвата российских и китайских ракет, но не представляет угрозы, как и нынешняя система ПРО вокруг Москвы, продолжает эксперт. Даже если будет создана система ПРО с серьезными возможностями по перехвату какого-то количества ракет, нельзя утверждать, что она может подорвать стратегический баланс, – есть факторы, которые могут ее обесценить.

Забота российского генерала о китайских ракетах вызвана тем, что США официально говорят о направленности ПРО против стран-изгоев, а не Китая или России, у которой много совершенных ракет, полагает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Но в отношении Китая с его ограниченным потенциалом эта аргументация работает хуже, в чем признаются иногда и сами американские эксперты, говорит он.