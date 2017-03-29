Кооперация после кризиса

Шесть крупнейших банков США сократили после кризиса 2008 г. $40 млрд расходов и 100 000 рабочих мест. И не хотят останавливаться на достигнутом

После президентских выборов в США доходы банков пошли в рост, но, несмотря на это, несколько крупных банков, в том числе Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America (BofA), обсуждают проект «Скальпель». Как рассказали несколько человек, знакомых с ходом переговоров, цель проекта – снизить административные и операционные издержки при оформлении сделок с акциями и облигациями на $2 млрд в год. Если переговоры пройдут успешно, банки создадут совместное предприятие.