Цифры. Тенденции. События

41 200 руб. в месяц

На такое жалованье может рассчитывать соискатель без опыта работы в Москве, в Челябинске – 30 400 руб. в месяц, в Екатеринбурге – 34 600 руб., выяснили эксперты «Avito работы». Они проанализировали динамику зарплат и спроса на вакансии в категории «Без опыта, студенты» по городам-миллионникам за февраль 2017 г. В феврале 2017 г. число запросов контактов по объявлениям для студентов по сравнению с февралем 2016 г. сократилось на треть. Наибольший интерес к вакансиям, не требующим квалификации, зафиксирован в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге, наименьший – в Москве и Ростове-на-Дону. В большинстве городов-миллионеров зарплата студентов составляет 85–90% от средней по городу. Ведомости