Арестован замдиректора Эрмитажа

Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову, сообщила представитель суда. По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил «Российской газете», что задержание его заместителя может быть связано с реализацией проектов по строительству. Ведомости

«Деловые линии» купили 400 машин

ГК «Деловые линии» купила у группы ГАЗ 350 автомобилей «Газель Next» грузоподъемностью 990 кг и 50 «Газон Next» (4,5 т). Машины взяты в лизинг, сумма сделки не раскрывается, уточнили в пресс-службе перевозчика. В грузовом парке «Деловых линий» около 3500 автомобилей, из них около 1500 малотоннажных. Ведомости

Вторая попытка «Геоизола»

ООО «Геоизол» оказалось единственным участником конкурса АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в ОСК) на техническое перевооружение и реконструкцию судоспускового устройства верфи стоимостью 2,2 млрд руб. Это новый конкурс, который завод объявил после расторжения контракта на выполнение аналогичных работ с «Геоизолом» стоимостью 1,6 млрд руб. Контракт был разорван из-за изменений рабочей документации. Стоимость контракта выросла с 1,6 млрд до 2,2 млрд руб. из-за дополнительных работ. Ведомости

«Водоканал» потратит 6,5 млрд руб.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило три аукциона на строительство водоводов и очистных сооружений в Курортном районе на сумму около 6,5 млрд руб., сказано на сайте госзакупок. Ведомости