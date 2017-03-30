Barrick Gold не обновили лицензию

Канадская Barrick Gold не прошла актуализацию лицензии на месторождение платиноидов в Мурманской области из-за нарушений в документации, сообщил руководитель Роснедр Евгений Киселев: «У них нет техпроекта разработки, нарушение сроков». Отсутствие актуализации лицензии не означает, что компания не сможет продолжить разработку месторождения, но она будет работать на старых условиях. ТАСС

Petropavlovsk вложит более $140 млн

Petropavlovsk планирует в 2017 г. вложить $65 млн в проект автоклава (POX), включая расширение флотационных мощностей на Маломыре, говорится в материалах компании. По самому автоклаву капзатраты оцениваются в $120 млн (в дополнение к уже потраченным $200 млн), еще $32 млн потребует расширение флотационных мощностей на Маломыре. Интерфакс

«Уфалейникель» сократит 95% персонала

«Уфалейникель» (входит в группу «Русникель»), планирующий с 1 апреля приостановить производство на неопределенный срок, сократит почти 95% сотрудников. Акционеры на внеочередном собрании одобрили остановку производства и сокращение персонала. Интерфакс