Украинские потери ВТБ

Потери группы ВТБ в случае реализации негативного сценария в отношении украинской «дочки» оцениваются в 10–20 млрд руб., в позитивном сценарии группа может немного заработать, заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. «Последние события, при которых якобы действия и политические ограничения призваны защитить украинские активы, на самом деле акселерируют проблемы банков. Они приводят к тому, что у банков растут проблемы с ликвидностью», – заявил он. Интерфакс

Финразведка нашла 63 млрд руб. у теневых площадок

Росфинмониторинг выявил 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд руб., заявил директор службы Юрий Чиханчин в ходе заседания Совета Федерации. «Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок», – сообщил он. Материалы службы были использованы при отзыве лицензии у 55 банков. RNS