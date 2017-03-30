«Русские башни» в 2016 г. увеличили выручку на 50% до 1,5 млрд руб.

Выручка группы «Русские башни» по итогам 2016 г. повысилась на 50%, сообщил президент группы Александр Чуб. Абсолютные цифры компания не называет, однако по итогам 2015 г. выручка «Русских башен» составила 1 млрд руб. Таким образом, доходы компании в прошлом году составили около 1,5 млрд руб. По итогам 2016 г. портфель «Русских башен» составил 2500 объектов, количество договоров на размещение оборудования – 4500. Интерфакс

Правительство даст «Роснано» госгарантии на 21 млрд руб.

Правительство предоставит «Роснано» в 2017 г. государственные гарантии по кредитам либо облигационным займам на общую сумму 21,1 млрд руб., следует из проекта постановления правительства. Госгарантии будут предоставлены по тем кредитам и облигационным займам, срок возврата которых наступает после 1 января 2020 г., говорится в документе. Интерфакс

Правительство утвердило состав совета Фонда развития IT

Правительство утвердило состав наблюдательного совета Фонда развития информационных технологий при Минкомсвязи. Председателем наблюдательного совета назначен руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. Помимо него в набсовет вошли советник главы так называемого Фонда Бортника Иван Бортник, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Евгения Василенко, вице-президент по стратегии и инвестициям фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева, директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров, глава «Сбербанк-технологий» Алиса Мельникова, глава РЭЦа Петр Фрадков и директор ФИЦ «Информатика и управление» РАН Игорь Соколов. Интерфакс