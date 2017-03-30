«Газпром» начал строить «Турецкий поток»

Филиал South Stream Transport B.V. создан в Стамбуле для реализации проекта «Турецкий поток» и координации работ в Турции, сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. «На российском участке завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель готов на 98,5%», – добавил он. «Это очень важное решение. Таким образом, созданы все условия для начала морской укладки», – сказал Миллер. Интерфакс

«Арктик СПГ» будет запущен в 2022–2023 гг.

«Новатэк» планирует запустить проект «Арктик СПГ 2» на базе Утреннего месторождения в 2022–2023 гг., заявил предправления компании Леонид Михельсон. Между тем еще месяц назад он называл другой срок – 2022–2024 гг. Линии по сжижению газа будут произведены на Кольской верфи в Мурманской области. Инвестиции «Новатэка» в Кольскую верфь составят 50 млрд руб., сказал Михельсон. Интерфакс

Партнеры для АРМЗ

«Атомредметзолото» (АРМЗ), ФГУП «Атомфлот» и «Востокуголь» договорились о сотрудничестве в Арктике: о ледокольной проводке судов по Северному морскому пути, освоении полиметаллических, угольных и других месторождений. Соглашение подписали гендиректор АРМЗ Владимир Верховцев, гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша и председатель совета директоров «Востокугля» Дмитрий Босов, сообщило АРМЗ. Один из проектов – освоение Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле (запасы – 2,49 млн т цинка, 549 000 т свинца и 1194 т серебра). Первая отгрузка руды может начаться в 2017 г. Интерфакс, ТАСС

«Россию» могут не продать

Продажа «Аэрофлотом» авиакомпании «Россия» вряд ли состоится в 2017 г. даже при положительной позиции правительства, заявил министр транспорта Максим Соколов. Он напомнил, что в прошлом году правительство признало «пока нецелесообразным» такое решение. «Будет новое поручение рассмотреть этот вопрос – мы его, безусловно, рассмотрим», – отметил Соколов. Интерфакс

«Газпром» разместил бонды в фунтах

«Газпром» разместил евробонды на 850 млн фунтов стерлингов по нижней границе диапазона – 4,25% годовых. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов сделки) Денис Шулаков. Спрос составил около 1,5 млрд фунтов. Более половины выпуска купили инвесторы из Великобритании. Интерфакс