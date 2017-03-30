Россия лишилась голоса в ЕСПЧ

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина, в среду он был опубликован на портале правовой информации. Как рассказал «Ведомостям» сам Матюшкин, просьбу об отставке он подал по собственной инициативе в связи с состоянием здоровья. Кто станет его преемником, пока не известно. «В Минюсте длинная скамейка запасных, я уверен, что достойный кандидат найдется», – заверил Матюшкин.

Замминистра юстиции защищает интересы России в Страсбурге с 2008 г. До 2007 г. эту работу выполняла администрация президента, но впоследствии представительские функции были переданы в Минюст, который тогда возглавлял Владимир Устинов.

Уполномоченный России при ЕСПЧ – «расстрельная» должность, говорит главред Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев (работал руководителем аппарата уполномоченного в Государственно-правовом управлении президента): работать приходится постоянно «на негативе», отбиваясь от чьих-то претензий. Он вспоминает, что свое хозяйство Матюшкин принял от Вероники Милинчук в довольно расстроенном состоянии: если в администрации работа с жалобами была налажена, то подчиненные Устинова с ней явно не справлялись. Дошло до того, что в течение нескольких месяцев российские власти вообще не реагировали на запросы ЕСПЧ. «И надо отдать должное новому уполномоченному: работу с судом он достаточно быстро отстроил. По крайней мере на процессуальные письма ЕСПЧ мы отвечаем», – говорит Берестнев. Российские власти также довольно активно используют такие инструменты, как мировое соглашение и односторонняя декларация: они позволяют не только экономить бюджет за счет снижения размера выплат (как правило, они ниже назначенных судом компенсаций), но и улучшить статистику. Суд в таком случае не выносит постановление, в котором констатирует наличие нарушения со стороны российских властей.

Весомый вклад По данным ЕСПЧ, в прошлом году на долю России пришлась четвертая часть установленных нарушений Европейской конвенции по правам человека (222 из 829). Это почти вдвое больше, чем в 2015 г. (тогда суд вынес 116 решений против России). 153 случая – нарушения права на свободу и личную неприкосновенность.

По мнению Берестнева, в работе Матюшкина не хватало игры на опережение и публичности: он редко объяснял общественности позицию властей. Минюсту также не очень удаются так называемые меры общего характера, т. е. системные изменения, которые позволяют избежать повторения нарушений, но это объяснимо, признает эксперт: администрации президента с ее ресурсом такую работу проводить было проще. Сейчас работа Минюста сводится в основном к реакции заинтересованных ведомств, а этого явно недостаточно.

Россия – крупнейший поставщик жалоб в ЕСПЧ, напоминает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: формально их число сокращается (за последний год – с 16 000 до 8000), но растет процент приемлемых жалоб в общей массе. Ключевая проблема в том, что факт признания нарушений не заставляет власти что-то менять, объясняет эксперт: Россию как наказывали 10 лет назад за плохие условия содержания под стражей, так и наказывают. Теоретически меры общего характера, которые должны предотвращать повторение нарушений, – часть работы уполномоченного. Но в российском суде можно выиграть дело только за счет того, что ты в погонах, говорит Коротеев: ничто не мотивирует органы власти к качественной работе в российских судах – в итоге они имеют результат, который очень трудно защищать в Страсбурге.